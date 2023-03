In Zukunft sollen auf mehreren Sportplätzen in der Gemeinde Geeste Mähroboter den Rasen mähen. Symbolfoto: Frank Klausmeyer up-down up-down Haushaltsmittel stehen bereit Mähroboter sollen in Zukunft die Sportplätze in Geeste pflegen Von Harry de Winter | 17.03.2023, 10:26 Uhr

Für die Sportplätze in Geeste will die Gemeinde nun Mähroboter kaufen. Billig ist das Vorhaben nicht. Aber am Ende zahlt es sich laut Berechnungen aus.