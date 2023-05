Lukas Spiekermann und seine Königin Johanna König (vorne) umgeben von ihrem Throngefolge, bestehend aus Tanja und Daniel Herrmann, Maresa Spiekermann und Phillip Schwanken, sowie Susanne und Dirk Grohse (hinten, v.l.n.r.). Foto: Schützenverein St. Nikolaus Klein-Hesepe up-down up-down Schützenfest St. Nikolaus 2023 Geeste: Lukas Spiekermann ist neuer Schützenkönig in Klein Hesepe Von Philip Jesse | 17.05.2023, 10:30 Uhr

Die Schützenfestsaison im Emsland ist im vollen Gang und nun haben auch die St. Nikolaus-Schützen in Klein Hesepe ihren neuen König auserkoren. Lukas Spiekermann hält ab sofort das Zepter in der zu Geeste gehörenden Ortschaft in der Hand.