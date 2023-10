Für den Campingplatz Heidflach will die Gemeinde Geeste eine Teilfläche an der Straße „Am Tierpark“, direkt neben dem Campingplatz bereitstellen. Bisher wurde das etwa 16.000 Quadratmeter große Grundstück für die Forstwirtschaft genutzt.

Allerdings stehen dort seit Jahren nur noch wenige, vereinzelte Kiefern. Diese Bäume will der Betreiber des Campingplatzes jedoch erhalten. Lediglich das Totholz soll entfernt werden, damit Gäste auf der Fläche zwischen den Bäumen mit Zelten campen können.

Fünf neue Ferienhäuser im Erholungsgebiet geplant

Die Beliebtheit des Naherholungsgebietes in Klein Hesepe zeigt sich jedoch nicht nur an der Vergrößerung des Campingplatzes. Auch das dortige Wochenendhausgebiet ist laut einem Antrag, der in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses besprochen wurde, oft ausgebucht und soll weiter wachsen.

Der Betreiber der Ferienanlage plant dort fünf neue Ferienhäuser zu bauen. Hierfür stellt die Gemeinde Geeste ein zusätzliches Waldstück bereit, das ebenfalls an der Straße „Am Tierpark“ liegt. Wann die Bauarbeiten dort beginnen werden, steht jedoch noch nicht fest.