Originelle Drachen werden Anfang Oktober beim Drachenfest am Speichersee Geeste gezeigt. FOTO: privat Geeste Drachen als Augenweide 21.09.2009, 22:00 Uhr

Freunde des Drachensportes können sich im Oktober auf ein ganz besonderes Highlight freuen. Am Samstag, 3. Oktober, findet von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag, 4. Oktober, von 10 bis 18 Uhr das Drachenfest am Geester See statt.