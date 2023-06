Erneut haben sich Diebe an einem Kurierfahrzeug vor einer Bäckerei im Emsland zu Schaffen gemacht. Symbolfoto: Daniel Vogl/dpa up-down up-down Dritte Tat in kurzer Zeit Diebstahl in Geeste: Täter plündern erneut Bäckereifahrzeuge aus Von Julia Mausch | 11.06.2023, 12:36 Uhr

Erneut haben sich Diebe an einem Kurierfahrzeug einer Bäckerei zu Schaffen gemacht. Nach ähnlichen Vorfällen in Lingen und Haselünne waren sie nun in Geeste am Werk.