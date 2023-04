Seit 50 Jahren ist Josef Marien Küster der St. Nikolaus-Kirche in Groß Hesepe. Ans Aufhören denkt der 68-Jährige noch nicht. Foto: Jana Probst up-down up-down Weniger Besucher, mehr Freiheit Küster seit 50 Jahren: Das hat sich für Josef Marien in Geeste verändert Von Jana Probst | 06.04.2023, 11:36 Uhr

In fünf Jahrzehnten hat Küster Josef Marien in der St. Nikolaus-Kirche in der Geester Ortschaft Groß Hesepe erlebt, dass immer weniger Menschen in die Gottesdienste kommen. Anderes hat sich aus seiner Sicht zum Positiven entwickelt. Ans Aufhören denkt der 68-Jährige deshalb noch nicht.