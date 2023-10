Holzhäuser, Tiny Houses und mehr erlaubt Neues Baugebiet in Geeste geplant: Anwohner in Sorge über Verkehrsprobleme Von Philip Jesse | 04.10.2023, 17:13 Uhr Das neue Baugebiet „Südlich Kottenkamp Sand“ entsteht auf dieser etwa 2,6 Hektar großen Fläche. Doch Anwohner des angrenzenden Wohngebiets haben einige Bedenken. Foto: Philip Jesse up-down up-down

Die Gemeinde Geeste plant ein neues Baugebiet an der Straße Kottenkamps Sand. Anwohner sind jedoch besorgt, dass Baufahrzeuge die Ruhe in dem Wohngebiet stören und die Straßen blockieren könnten. Der Bauausschuss arbeitet bereits an einer Lösung – spruchreif ist diese aber noch nicht.