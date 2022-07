Obwohl sie schon vor dem Spiel als Meister feststand, besiegte die Mannschaft in einem begeisternden Spiel ihren Gegner mit 30:14 Toren und machte damit ihren direkten Aufstieg perfekt. Souverän geleitet wurde das faire Spiel von den Schiedsrichtern Bernhard Bußmann und Jürgen Passgang.

„Vor einem Jahr hatten wir einen Neuanfang im Handball“, erklärte Dirk Wöhl, neben Ludwig Nünning einer der beiden Trainer der Mannschaft, die allgemeine Freude. Deshalb sei dieser Erfolg mit dem Durchmarsch der Regionsklasse in die Regionsliga besonders wichtig.

In den Pausen sorgten akrobatische Vorführungen der Rhönrad-Gruppe des MTV Lingen für Aufsehen und viel Beifall auf den Rängen. Auch eine Cheerleader-Gruppe fehlte nicht, die die Mannschaft auf das Spielfeld geleitete.

Schon nach 15 Minuten Spielverlauf hieß es 15:8 für den SV Dalum. Er erlaubte der Mannschaft des SV Sigiltra Sögel nur nach der Halbzeit eine Weile eine kleine Aufholjagd und mehr Spielanteile, behielt aber bis zuletzt das Heft in der Hand und sorgte immer wieder durch rasche Konter für Unruhe beim Gegner und begeistert von den Zuschauern beklatschte Tore.

Zusammen mit Nünning habe er den Wiederaufbau der Mannschaft betrieben. Man habe Spieler aus dem alten Handballstamm reaktivieren und mit jungen Talenten zusammenführen können. Dass man so die Meisterschaft und den direkten Aufstieg geschafft habe, sei eine großartige Sache. Immerhin habe man mit sechs Punkten vor dem Zweiten in der Meisterschaft ein dickes Polster. Und er hoffe, dass es mit den Spielen in der Regionsliga ähnlich rund läuft wie bisher.