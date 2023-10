Im Ortsteil Dalum Friseursalon Alting feiert Eröffnung in Geeste Von Marie Fasthoff | 16.10.2023, 14:45 Uhr Zur Neueröffnung wünschte Geestes Bürgermeister Helmut Höke Beate Nieters (links) und Jasmin Alting (mitte) alles Gute für die Zukunft. Foto: Gemeinde Geeste up-down up-down

Bis zum Beginn des Jahre 2023 war Jasmin Alting noch angestellte Friseurin in Meppen. Nun hat sie in bereits ihre zweite Filiale als Inhaberin eröffnet: den Friseursalon Alting in Geeste-Dalum.