Elf ehrenamtlich tätige Frauen kamen für einen Tag ins Rathaus, um sich für die Pressearbeit in ihren Vereinen fit zu machen. Viele Bürger wüssten gar nicht, welche Leistungen die einzelnen Vereine erbrächten, so der Tenor der Teilnehmer. „Landfrauenverein und kfd mischen sich zum Beispiel in die Bildungspolitik ein, doch auf lokaler Ebene wird das zu wenig wahrgenommen“, bestätigte Referentin Angela Neumann von der Agentur Neumann & Kolf in Lingen.