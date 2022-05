Als die Ortsfeuerwehr Groß Hesepe am Einsatzort ankam, stand eine Lebensbaumhecke auf einer Länge von etwa 30 Metern in Vollbrand. FOTO: Marco Schlösser Einsatz am Samstagabend Feuerwehr zu Heckenbrand in Dalum gerufen Von Marco Schlösser | 01.05.2022, 10:07 Uhr

In die Straße Krumme Wende in Dalum ist es am Samstagabend zum Brand einer etwa 30 Meter langen Lebensbaumhecke gekommen. Die Feuerwehr konnte schlimmeres verhindern.