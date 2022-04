Mitwirkende waren der Kirchenchor Cäcilia, die „Churchkids“, der Frauenchor Osterbrock, der Chor Incantare, der Kirchenchor St. Nikolaus Groß Hesepe und der Ökumenische Gospelchor „Inspiration“ aus Dalum. „Wir erfreuen uns heute an der weihnachtlichen Musik, um uns in Stille auf das Fest vorzubereiten. Die Adventszeit ist aber nicht nur eine Zeit schöner Gesänge, sondern auch der Wunder und der Sprachlosigkeit über das Geheimnis des neugeborenen Kindes in der Krippe.“ Mit diesen Worten leitete Pfarrer Jürgen Altmeppen das feierliche Gemeinschaftskonzert ein, das durch meditative und besinnliche Texte ausgeschmückt wurde.