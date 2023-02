Rettungskräfte und Freiwillige suchen im syrischen Aleppo nach Überlebenden. Foto: Khalil Hamlo/dpa up-down up-down Katastrophale Zustände in Aleppo Erdbeben in Syrien: Schwester von Emsländerin knapp dem Tod entronnen Von Harry de Winter | 10.02.2023, 13:49 Uhr

Sabiha Sourou aus Geeste ist in großer Sorge um ihre Schwester Horieh. Denn diese ist nach dem Erdbeben in Syrien in einer verzweifelten Lage. Vor Ort herrscht das blanke Chaos.