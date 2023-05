Musik aus vielen Stilrichtungen bietet das Emsand Beach Festival 2023 am Speicherbecken Geeste. Foto: Hans Blossey/imago stock up-down up-down Ticket-Vorverkauf gestartet Emsland Beach Festival 2023 steigt Ende Juli am Speicherbecken Geeste Von Thea Esders | 25.05.2023, 13:50 Uhr

Am 28. Juli und 29. Juli 2023 findet zum zweiten Mal das Emsland Beach Festival am Speicherbecken in Geeste statt.