Ein Feld an der Süd-Nord-Straße in Geeste ist in Brand geraten. FOTO: Marco Schlösser up-down up-down Rauch behindert Sicht auf A31 Feld an der Süd-Nord-Straße in Geeste ist in Brand geraten Von Wilfried Roggendorf | 02.08.2022, 15:56 Uhr

Gegen 13.15 Uhr ist am Dienstag, 2. August, in Geeste ein Feld in Brand geraten. Der Brandort befindet sich an der Süd-Nord-Straße.