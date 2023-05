Ein BMW ist auf dem Rastplatz Heseper Moor an der A31 komplett ausgebrannt. Foto: Marco Schlösser up-down up-down Feuerwehr zunächst falsch alarmiert Auto brennt auf Rastplatz Heseper Moor an der A31 komplett aus Von Marco Schlösser | 08.05.2023, 17:35 Uhr

Auf dem Autobahn-Rastplatz Heseper Moor an der A31, Fahrtrichtung Norden, in der Gemeinde Geeste ist am Montagnachmittag ein BMW X3 komplett ausgebrannt. Die Feuerwehr war zunächst zu dem gegenüberliegenden Rastplatz alarmiert worden.