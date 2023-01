Direkt vor ihrem Haus in Geeste-Dalum hat Lydia Markfeld ihr Dekohäuschen aufgestellt - mit selbstgemachten Vasen, Kerzenhaltern, Grußkarten und Vielem mehr. Foto: Jana Probst up-down up-down Plotten und Raysin-Figuren Dekohäuschen in Dalum: Lydia Markfeld verkauft Selbstgemachtes vor ihrer Haustür Von Jana Probst | 14.01.2023, 16:01 Uhr

Jeden zweiten Abend setzt sich Lydia Markfeld an ihren Basteltisch. Was dort mit Plotter und Raysin-Pulver entsteht, verkauft sie in einem Selbstbedienungshäuschen direkt vor ihrem Haus in Dalum. Die allermeisten Kunden sind ehrlich - trotzdem musste die 52-Jährige ihr Dekohäuschen schon zusätzlich absichern.