Beim Betreten des Festplatzes tauchen die Besucher in eine andere Welt aus vergangener Zeit ein: Ritter in einer silbernen Rüstung und Gaukler in ihren bunten Gewändern liefen zwischen den Zelten her. Der Duft von mittelalterlichen Speisen und offenem Feuer liegt den Besuchern in der Nase. Mit schmackhaften Bieren und Weinen lässt sich der Durst stillen.

Spaß für die ganze Familie

Gespannt können die Besucher den Geschichten der Märchenerzählerin lauschen. Musiker laufen über den Platz und bringen mittelalterliche Klänge unter die Leute. Die Kinder können sich auf dem Spielplatz aus Strohballen austoben oder ihre Kräfte bei „Hau-den-Lukas“ messen. Auf dem mittelalterlichen Karussell können sie Runden drehen, oder ihre Handwerkskunst in der Kinderschmiede ausprobieren.

Über den Tag verteilt finden auf dem Festplatz mehrere Ritterturniere statt. Ritter in Rüstung wetteiferten dabei mit Ross und Lanze um die Gunst der Zuschauer, die das Spektakel mit lautem Jubeln begleiten. Wer wollte, konnte sich auch selbst an Armbrustschießen und Axtwerfen versuchen.

Am Sonntag wird der Mittelaltermarkt mit einem ökumenischen Gottesdienst um 9 Uhr eröffnet.