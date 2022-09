Danny Meiners (43) aus Geeste will für die AfD in den niedersächsischen Landtag einziehen, er bewirbt sich im Wahlkreis 81 Meppen. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Landtagswahl 2022 Niedersachsen Danny Meiners aus Geeste will für die AfD in den Landtag Von Daniel Gonzalez-Tepper | 08.09.2022, 08:01 Uhr

Danny Meiners tritt im Wahlkreis 81 Meppen bei der Landtagswahl in Niedersachsen am 9. Oktober für die AfD an. Für einen Berufszweig im Emsland will sich der 43-Jährige bei einer erfolgreichen Wahl ganz besonders einsetzen.