Sieben Tonnen schwer ist der „Saiten-Dchungel“, der auf dem Weg von Dalum nach Mannheim ist. Foto: Harry de Winter up-down up-down „Saiten-Dschungel“ für Bundesgartenschau Schwertransport: Kinderland aus Geeste schickt Großprojekt nach Mannheim Von Harry de Winter | 08.12.2022, 11:45 Uhr

Kinderland in Geeste-Dalum hat ein Großprojekt fertiggestellt. Es ist nun per Schwertransport auf dem Weg zu Bundesgartenschau nach Mannheim. Was haben die Emsländer da gebaut?