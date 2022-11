Der Combi-Markt an der Meppener Straße in Geeste-Dalum soll abgerissen und neu gebaut werden. Es gibt aber auch Pläne für den Ortsteil Geeste. Foto: Harry de Winter up-down up-down Pläne in der Gemeinde bestätigt Bünting will Combi-Märkte in Dalum und Geeste neu bauen und | 09.11.2022, 19:22 Uhr Von Daniel Gonzalez-Tepper Harry de Winter | 09.11.2022, 19:22 Uhr

Die Bünting-Gruppe aus Leer will den Combi-Markt in Dalum abreißen und neu bauen sowie einen kleineren Markt in Geeste errichten. Was bedeutet das für den geplanten Edeka-Markt?