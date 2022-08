Eine Doppelgarage neben einem Einfamilienhaus in Geeste-Großer Sand ist am Dienstagvormittag in Brand geraten. FOTO: Marco Schlösser up-down up-down 35 Feuerwehrleute im Einsatz Erheblicher Sachschaden bei Garagenbrand in Geester Ortsteil Großer Sand Von Marco Schlösser und Daniel Gonzalez-Tepper | 16.08.2022, 09:59 Uhr | Update vor 2 Std.

Zu einem Gebäudebrand an der Winkelstraße im Ortsteil Großer Sand in Geeste ist die Feuerwehr am Dienstagvormittag gerufen worden. Der Sachschaden am Gebäude und dem Inventar ist erheblich.