Die acht aktuellen Mitglieder des „KK Alle 9“, wie sich die Gruppe in ihrem Schlachtruf selbst bezeichnet, blickten nun ein wenig auf die Klubgeschichte zurück. Die Erinnerungen daran, was in der ersten Hälfte der 100-jährigen Historie der Kegler so alles geschehen war, ist allerdings dem Krieg zum Opfer gefallen.