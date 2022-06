Bald 60 Jahre verheiratet: Anna-Helena Ott und ihr Ehemann Klaus. Wegen einer Demenzerkrankung ist dieser besonders auf ärztliche Hilfe angewiesen. FOTO: Dominik Bögel Ärztemangel im Emsland Emsländerin erreichte tagelang niemand in Arztpraxis Von Dominik Bögel | 20.06.2022, 09:55 Uhr

Tagelang hat Anna-Helena Ott aus Dalum versucht in einer neurologischen Praxis jemanden zu erreichen, um ein Rezept für ihren schwerkranken Mann zu bestellen. 65 Mal rief sie laut eigener Aussage in der Praxis an.