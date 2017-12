Geeste. Die Gemeinde Geeste überträgt dem St. Vitus-Werk die Trägerschaft des neuen Bonifatiuskindergartens.

Der Gemeinderat Geeste will mit der Entscheidung für das St. Vitus-Werk als Träger der neuen Kindertagesstätte in Dalum eine bewährte Partnerschaft fortsetzen und ausbauen. Seit 2002 arbeitet Vitus von seinem Standort in Groß Hesepe aus bei der frühkindlichen Förderung mit Kindertagesstätten und Grundschulen in der Gemeinde zusammen und bietet Eltern wohnortnah Hilfe, wenn sich Kinder nicht so wie erhofft entwickeln. 2010 kam der Heilpädagogische Kindergarten hinzu.

Mit dem zukünftigen Bonifatiuskindergarten wird das Angebot erweitert. Für die Kinder mit Entwicklungsproblemen bedeutet dies, dass sie von Klein auf an optimale Förderung bei gleichzeitiger Inklusion in die Gemeinschaft ihrer Altersgruppe erhalten. Dazu passt, dass auch andere Kindergärten in der Gemeinde über Integrative Gruppen verfügen.

Der Standort neben der Bonifatiusschule ist nicht nur wegen seiner verkehrsgünstigen Lage im Ortsteil gut gewählt. Die 1994 eingeweihte Grundschule wurde barrierefrei geplant und gebaut, damit Kinder mit körperlichen Einschränkungen mit ihren Freunden aus der Kindergartenzeit gemeinsam weiter lernen können. Inzwischen sind auch weitere Schulen in der Gemeinde nach diesem Vorbild umgebaut worden. Die Gemeinde kommt beim Thema Inklusion weiter voran.