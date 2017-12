Neuer Kindergarten in Dalum Gemeinde Geeste schafft 60 Krippenplätze

Geeste. 60 Krippen- und bis zu 50 Kindergartenplätze sollen auf Beschluss des Rats 2018 in der Gemeinde Geeste geschaffen werden.

Der Kindergarten St. Isidor in Osterbrock wird um 15 Krippenplätze erweitert und in Dalum ein neuer Kindergarten mit Krippe an der Bonifatiusschule gebaut. Die durch steigende Anmeldezahlen notwendige Eile und die Hochkonjuktur im Baugewerbe haben ihren Preis. Bürgermeister Helmut Höke sagte, dass das Ausschreibungsergebnis der Bauarbeiten deutlich höhere Kosten ergeben hat, als nach Berechnung des Architekturbüros zu erwarten war. Es gehe um einen höheren sechsstelligen Betrag. Immerhin habe das Land eine Förderzusage in Höhe von 180.000 Euro gegeben.

Die Verwaltung hat ihren Perspektivplan für Kindertagesstätten stetig fortgeschrieben. Demnach wird sich bis zum 1. August 2019 ein Bedarf von 339 Kindergarten- und 161 Krippenplätzen ergeben. Somit fehlen in der Gemeinde auch nach der Erweiterung der Kindergärten St. Isidor und St. Bernadette noch 50 Kindergarten- und 45 Krippenplätze, rechnete der Bürgermeister vor. Für den Bau einer fünfgruppigen Kindertagesstätte in Dalum werden Kosten in Höhe von 2,1 Millionen Euro veranschlagt, wovon die Gemeinde 1.227.000 Euro übernehmen muss. Einkalkuliert sind die Anteile des Landes mit 540.000 Euro und des Landkreises mit 333.000 Euro. Die Trägerschaft der Kindertagesstätte St. Bonifatius soll das St. Vitus-Werk Meppen übernehmen. Höke kündigte an, die Verwaltung werde das Antrags- und Genehmigungsverfahren, ebenso wie die vertragliche Vereinbarung der Trägerschaft zügig abwickeln.

Trägerschaft

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Peter Kramer lobte die Arbeit der Verwaltung. Geeste habe einen guten Mix beim Betrieb der Kindertagesstätten, aus Kirche, Kommune und bald einem Freien Träger, der Erfahrung aus den Bereichen Integration und Inklusion von Menschen mit Behinderungen einbringt. Die durch Anmeldezahlen bestätigte Qualität der Prognose der Verwaltung wurde vom CDU-Fraktionsvorsitzenden Thorsten Lammers gelobt. Der neue Kindergarten werde das größte Projekt im Haushaltsjahr 2018 sein. Die Gemeinde dürfe froh über das St. Vitus-Werk als Träger sein. Dieter Rothlübbers (CDU) sagte, dass die Gemeinde gewaltige Summen investiert. Aber auch der Unterhaltungsaufwand im Kindergartenbereich steige stetig. Er wünscht sich, dass Bund und Land die Kommunen bei den laufenden Kosten für die frühkindliche Bildung entlasten.