Im Gefängnis in Groß Hesepe Zu Weihnachten wird Haft intensiver als Strafe erlebt

Geeste. Während viele Menschen in den vergangen Tagen das Weihnachtsfest fröhlich feiretten, war es für die Inhaftierten in der Justizvollzugsanstalt Lingen am Standort Groß Hesepe die Zeit der Zurückgezogenheit. Es war der Moment, in der die Haft intensiver als Strafe erlebt wurde als zu anderen Jahreszeiten. Rund 240 Menschen verbüßen dort aktuell ihre Strafe.

Dass die Gefangenen ihre weihnachtlichen Gefühle nicht an der Gefängnistür abgeben können, weiß Rudolf O. (Name geändert), der seit März dieses Jahres einsitzt und bei guter Führung im September 2018 Chancen hat, die Anstalt vorzeitig wieder verlassen zu können. „Für mich ist es das erste Mal, dass ich Weihnachten hinter Gittern sitze. Wäre ich nicht hier, würde ich die Festtage mit meinen drei Kindern verbringen. Weihnachten war mir immer sehr wichtig. Drinnen ist das anstrengend. Man hat zwei bis drei Mitgefangene, mit denn man sich gut versteht. Wir werden Karten spielen, selbst gemachte Pizza essen und dann zieht man sich wirklich zurück. Klar, dass Traurigkeit aufkommt. Da ist man in den Gedanken draußen“.

Haft wird zur Weihnachtszeit besonders bewusst

Doch gerade zur Weihnachtszeit werde den Inhaftierten bewusst, eben „drinnen“ zu sein. „Wir haben zwar in unserem Haus den Wohngruppenvollzug, aber die Türen des Gefängnisses sind halt verschlossen. Die Weihnachtszeit ist auch die Zeit, in der man über sich und sein Leben intensiv nachdenkt und an sich arbeitet. Da sagt man sich schon: Das eine oder andere hätte ich besser gelassen“, bekennt Rudolf und hat auch schon Vorstellungen hinsichtlich seiner Zukunft: „In jedem Fall ein straffreies Leben, Probleme anders angehen und auf keinen Fall wieder in diese Situation geraten“.

Geschlossener Strafvollzug

„Die Hauptanstalt der JVA Lingen, zentral in der Stadt Lingen gelegen, verfügt insbesondere über eine große Abteilung für Untersuchungshaft sowie über eine sozialtherapeutische und eine zentrale Aufnahmeabteilung. Hier draußen in Groß Hesepe wird geschlossener Strafvollzug vollstreckt. Es kann jede Freiheitsstrafe bis zu 15 Jahren vollzogen werden; im sogenannten Regelvollzug bis zu vier Jahren“, erläutert der erfahrende Vollzugsbeamte Willi Albers. „Dabei ist es natürlich schwer, den Gefangenen eine weihnachtliche Stimmung zu vermitteln, wie sie diese möglicherweise von zu Hause her kennen“, gibt Albers weiter zu bedenken.

Anzeige Anzeige

Unzensierte Briefe und Telefonate

Im Vorfeld des Weihnachtsfestes gibt es das Angebot für alle Inhaftierten mit Bediensteten und Externen, meist kirchliche Gruppen, Themen aller Art zu besprechen. Auch hat jedes der vier Häuser seinen eigenen Weihnachtsbaum, außerdem gibt es vorab eine kleine Weihnachtsfeier mitsamt Gottesdienst, aber die aufkommenden Gefühle einer gewissen Traurigkeit bleiben bestehen. „Über unzensierte Briefe und Telefonate können die Gefangenen Kontakt zu Freunden und Angehörigen halten. Sie dürfen die Gefangenen bis kurz vor Weihnachten besuchen“, sagt Albers.

Nicht bei der Familie sein

Gibt es in den Häusern 1 bis 3 den Wohngruppenvollzug, so hat Haus 4 nur Einzelzellen. Innerhalb ihres Unterkunftsbereichs können sich die Gefangenen gegenseitig besuchen, zusammen kochen und essen. Auch wird telefoniert, aber nicht Übergebühr – zu groß ist die Melancholie. In Haus 4 werden ab 20 Uhr die Zellentüren verschlossen. „Die Gefangenen bleiben unter sich, es herrscht Ruhe, die Stimmung ist spürbar gedrückt. Da merkt der Einzelne schon, dass er nicht bei der Familie sein kann“, weiß auch Volker Rode, der schon seit 19 Jahren als Beamter im Justizvollzug tätig ist und selbst Jahr für Jahr jeweils einen der Weihnachtstage hinter Gittern verbringen muss – wenn auch mit dem Schlüssel in der Tasche.