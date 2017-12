Weniger Strom - mehr Licht Neue Flutlichtanlage für Sportplatz Klein Hesepe

Geeste. Der SV Groß Hesepe hat sich ein Weihnachtsgeschenk gemacht, die neue Flutlichtanlage am Sportplatz in Klein Hesepe ist fertig.

Neben seiner Sportanlage in Groß Hesepe verfügt der SV Groß Hesepe noch über Trainings- und Jugendsportplätze in den Ortsteilen Torfwerk und Klein Hesepe. Als vor einigen Jahren die Frage der Erneuerung der in die Jahre gekommenen Technik der Plätze anstand, habe der damalige Vorsitzende Ludger Lammers Überlegungen anstellen lassen, wie der Spiel- und Trainingsbetrieb des Vereins mit mehr als 1000 Mitgliedern besser gestaltet werden kann, sagte der Vorsitzende Thomas Hammerla. Es stellte sich heraus, dass man über die Plätze in Groß Hesepe hinaus noch einen weiteren Trainingsplatz braucht, der auch punktspieltauglich sein sollte. Der Platz am Torfwerk habe sich im Winterhalbjahr als zu nass erwiesen, so blieb der Sportplatz am Schützenhaus in Klein Hesepe.

Dieser wird mit Unterstützung der Gemeinde und mit Eigenleistung auf den neuesten Stand gebracht. Zu sehen ist bereits die neue Umzäunung, jetzt ist die Flutlichtanlage dank finanzieller Förderung durch den Energieversorger Innogy hinzu gekommen. Bis zum Frühjahr sollen noch Restarbeiten erledigt werden, sagte Hammerla.

Bürgermeister Helmut Höke erklärte, die Gemeinde habe auf die Klage über die fehlenden Trainingsmöglichkeiten in den Abendstunden reagiert und den Verein gern unterstützt, vorallem angesichts der Eigenleistung der Vereinsmitglieder. Denn die circa 50 Jahre alte Flutlichtanlage reichte nicht aus, sie entsprach auch nicht den Richtlinien des Fußballverbandes für einen Punktspielbetrieb. Es wird jetzt eine beim SC Osterbrock bewährte Technik eingesetzt, für die rund 30.000 Euro investiert worden sind.

Förderprogramm

Die Investition in vier Masten mit hoch effizienten Halogen-Metalldampflampen verbessere deutlich den Wirkungsgrad, mit weniger Strom lasse sich mehr Licht erzeugen. Daher passte das Vorhaben in das Innogy-Förderprogramm für einen nachhaltigeren Umgang mit Energie, erklärte Hermann-Josef Jansen, Innogy-Kommunalbetreuer Ems-Vechte. Eine Verwendung von LED-Technik hätte sich nicht rentiert, weil dafür mehr Lichtmasten und Leitungen für eine gleiche Lichtausbeute nötig sind.

Ratsmitglied Dieter Einhaus lobte die Kooperation des Sportvereins mit dem Schützenverein St. Nikolaus Klein Hesepe. Seine Gemeinderatskollegin Veronika Mersmann fügte hinzu, dass das Freizeitgelände für viele Veranstaltungen genutzt wird und ein wichtiger Treffpunkt für das Dorf und besonders die benachbarte Siedlung ist.