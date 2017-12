Adventskonzert 200 Menschen musizieren gemeinsam in Geeste

Geeste. Etwa 200 Sänger und Musiker haben mit ihrem Adventskonzert in der Pauluskirche in Dalum begeistert.

„Wer die Adventskonzerte der Geester Chöre und Gruppen in den letzten Jahren besucht hat, weiß, dass es wieder eine professionelle und musikalisch hochwertige Reise durch die adventliche und weihnachtliche Geester Musiklandschaft werden wird, ein ganz besonderer Hochgenuss, der die Sinne berührt“. Mit diesen Worten begrüßte Pastor Thorsten Jacobs von der ev.-luth. Kirchengemeinde im Namen seines katholischen Kollegen, Pfarrer Jürgen Altmeppen, und den gastgebenden Chören „Akzente“ und „Inspiration“ die 200 Sänger und Musiker in einer übervollen Christus-König-Kirche in Dalum mit weit mehr als 300t Zuhörern.

Fast 1700 Euro Erlös

Der Erlös des eindrücklichen Konzertes war für die Dach- und Innensanierung der ev.-luth. Pauluskirche in Dalum bestimmt ( wir berichteten) und erbrachte annähern 1700 Euro.

Seit Wochen wurde intensiv in den elf beteiligten Chören und Gruppen geprobt. Herausgekommen ist erneut ein abwechslungsreiches Programm mit deutschen, englischen und plattdeutschen Liedern. Vorgetragen vom Grundschulkind über Jugendliche bis hin zu den rüstigen Senioren. Bevor Pastor Thorsten Jacobs die weit über dreihundert Zuhörer begrüßte, eröffneten der Musikverein Dalum unter Leitung von Marco Erlenkamp mit dem „Hymnus Festalis“ und die beiden gastgebenden Chöre „Akzente“ und „Inspiration“ mit dem Chorstück „Freue dich, Welt“ den bunten musikalischen Reigen des Adventsabends.

Dalumer Gospel-Chor

Die Musikgemeinde stimmte sich mit dem Klassiker „Macht hoch die Tür“ auf das weitere Programm ein. Der Dalumer Gospel-Chor „Inspiration“ unter der Leitung von Peter Alexander Herwig glänzte mit „The Virgin Mary had a baby boy“ und „Power“. Die beiden Instrumentalisten Darleen Eikens und Johanna Niers unterstützten Chorleiter Bernd Kramer mit der Kinderschola Dalum, bei „Gott ist nah“ und dem Wunsch „Wir wollen Frieden“.

Der Frauenchor Osterbrock unter Leitung von Elisabeth Maul konnte mit „Only time“ und „Herr der Ewigkeit, komm in meine Zeit“ die Zuhörer in ihren Bann ziehen. Zwei weitere Glanzpunkte des Abends setzte Bandleiter Hubert Thater aus Dalum mit seiner Gruppe „Capo d´Asta“ mit „Hosanna“ und dem plattdeutschen Beitrag „Veer Lechter“. Nachdem der Kirchenchor St. Nikolaus aus Groß Hesepe unter Leitung von Katrin Peters „Wir freuen uns, es ist Advent“ zum Besten gegeben hatte, wurde das Publikum mit dem Ausschnitt „Gotteskinder“ aus dem Luther-Poporatorium zum begeisterten Mitklatschen animiert.

Musikaliche Bereicherung

Der Musikverein Dalum brachte mit „Nessaja“ eine weitere eigene Note ins Programm. Der Jugendchor und die Gruppe Vocapella aus Groß Hesepe unter der Leitung von Katrin Peters und Sonja Cantzen waren mit „Angels carol“, „Et wätt nu fort düster“, „Man in the mirror“ und „In dulci jubilo“ erneut eine musikalische Bereicherung. Dies insbesondere auch durch die Begleitung der Instrumentalisten Lucas, Christopher und Rainer Cantzen.

Mit „A star is shining tonight“ und dem Nena-Lied „Wunder gescheh´n“ wurde die Gruppe „Akzente“ unter der Leitung von Linda Kock und den beiden Instrumentalisten Anna und Jonas Hanenkamp ihrem Namen durchaus gerecht. Besonders erfreulich war die erstmalige Teilnahme der Jugendband der ev.-luth. Kirchengemeinde, „Die Kirchenband“, unter der Leitung von Elias Kölker. Mit „Halleluja“ und „Shake up Christmas“ rundeten sie das beeindruckende Konzertprogramm ab.

Choral

In seinem Schlusswort bedankte sich Hans Hanenkamp vom Chor „Akzente“ bei den beiden Geistlichen, den Sponsoren des Konzerts und den vielen helfenden Händen, ohne die ein solches Konzert kaum realisierbar gewesen wäre. Abschließend stimmten alle Anwesenden lautstark in den Choral „Tochter Zion“ ein.