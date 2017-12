Auf Jagd nach Besucherrekorden Das Veranstaltungsprogramm 2018 in Geeste

Geeste. Mit zahlreichen Großveranstaltungen und einem neuen touristischen Werbekonzept will die Gemeinde Geeste 2018 mehr Gäste anlocken.

In der Sitzung des Ausschusses für Touristik und Kultur gab Erster Gemeinderat Hans Hanenkamp die Termine von Veranstaltungen mit überörtlicher Bedeutung bekannt. Am 23. Januar wird die Ausstellung „Geeste vor 50 Jahren“ um 18 Uhr Eröffnung im Rathaus eröffnet. Nachdem in diesem Jahr der Blick auf 1967 viele Besucher faszinierte, wird das ereignisreiche Jahr 1968 in den Blick genommen.

Mit der Sternfahrt am 9. April zum Emsland Anradeln nach Ahmsen wird in der Gemeinde Geeste die Radsaison eröffnet. Der große Erfolg des House-am-See-Festivals hat dazu geführt, dass die Veranstalter zwei Termine am Speichersee organisieren, und zwar am 1. Mai und am 10. Mai. Das Drachenfest am Speichersee Geeste folgt am 26. und 27. Mai. Die Geester Seemeile ist für den 8. Juli terminiert.

Erste Großveranstaltung im Emsland Moormuseum in Groß Hesepe ist am 29. Juli das Buchweizenblütenfest. Das Mittelalterfest findet am 11 und 12. August bei der Ollen Bäckeräi in Groß Hesepe statt. Der Shanty-Chor Geeste lädt am 12. August zum Shanty-Open-Air an den Speichersee Geeste ein.

In die kühlere Jahreszeit startet die Gemeinde am 7. Oktober mit dem Herbstmarkt am Siedlerhof im Emsland Moormuseum. Der Kräuterhof Rosen in Bramhar wird seinen Weinachtsmarkt am Winterwald am 24. und 15. November veranstalten. Am 1. Dezember folgt der Weihnachtsmarkt in Geeste. Zum traditionsreichen Nikolausmarkt lädt Groß Hesepe am 9. Dezember ein. Die Reihe der Weihnachtsmärkte endet am 16. Dezember in Dalum. „Das Käfertreffen wird aus personellen Gründen im Jahr 2018 nicht stattfinden“, teilte Hanenkamp mit.

Die Ausschussmitglieder zeigten sich erfreut über das reichhaltige Angebot. Günter Abel (CDU) merkte an, dass die Terminüberschneidung von Mittelaltermarkt und Shanty-Open-Air nicht gut sei. Für die nächsten Jahre sollte eine bessere Abstimmung der Termine erfolgen.

Vorgestellt wurden Termine und Materialien zur Tourismuswerbung für die Gemeinde. Fachfrau Maren Sostmann stellte aktuelle Werbestrategien vor. Der Ausschuss empfahl eine Runderneuerung der Imagebroschüre auf dieser Basis.

Zurzeit werden in der Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Emsland-Touristik die Wegeleitsysteme für Wanderer und Radwanderer verbessert. Damit verbunden ist eine neue Wegeführung der Emsland-Route, die eine schon lange vorgeschlagene Anbindung des Ortszentrums von Groß Hesepe und des Emsland-Moormuseums mit sich bringt. Als ideal für die Gemeinde bezeichnete Veronika Mersmann (CDU) diese Verbesserung. Zumal die Radwanderer durch die Instandsetzung des Wirtschaftswegs Lehmkuhl eine hervorragend zu befahrenden Streckenabschnitt erhalten. Heiner Brockhaus (UWG) regte an, dass auf die Sauberkeit der Wirtschaftswege im Verlauf der Radwanderroute geachtet werden soll. Außerdem wären mehr Übernachtungsmöglichkeiten am Speichersee Geeste sinnvoll.