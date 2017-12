Geeste. Mit der Erweiterung der Emsland-Route sind bedeutende Sehenswürdigkeiten in der Gemeinde Geeste berücksichtigt worden.

In der Diskussion im Ausschuss für Touristik und Kultur wurde deutlich, dass die Gemeinde Geeste ihr Potenzial im Tourismus noch nicht ausgeschöpft hat. Wie versprochen, hat der Naturpark Moor eine Erschließung des Westens der Gemeinde für Erholungsuchende erschlossen, dennoch bleibt im gesamten Gemeindegebiet noch viel zu tun. Rückblickend ist es unverständlich, dass die kulturhistorisch bedeutsame St. Nikolaus-Kirche mit ihren spätmittelalterlichen Deckenmalereien und das Emsland-Moormuseum nicht von Anfang an in die Wegeführung der Emsland-Route einbezogen waren.

Eine Vielfalt an Landschaftsformen wie in Geeste ist im Emsland nur in der Tourismushochburg Stadt Haren zu finden, mit ausgedehnten Waldgebieten im Osten, dem Emstal in der Mitte bis hin zu großflächig renaturierten Mooren. Mittendrin Freizeitmöglichkeiten am und im Wasser, die das Speicherbecken, die Ems und der Dortmund-Ems-Kanal bieten. Dazu gibt es historisch bedeutsame Orte wie die Schleuse des Ems-Hase-Kanals, acht außergewöhnliche Kirchengebäude, die Olle Bäckeräi und zwei frühere Emslandlager zu entdecken.

Aufgabe für die nächsten Jahre sollte sein, diese Sehenswürdigkeiten besser miteinander zu vernetzen. Die Erweiterung der Emsland-Route und die geplante Erschließung des Dalum-Wietmarscher Moors durch Radwanderwege sind ein guter Anfang.