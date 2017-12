Pauluskirche in neuem Glanz Ökumenische Einweihungsfeier in Geeste-Dalum

Geeste. Die Pauluskirche in Geeste-Dalum ist nach mehrmonatiger Sanierung wieder ihrer Bestimmung übergeben worden.

Alle Glocken läuteten, als die Gottesdienstbesucher in der voll besetzten Pauluskirche Dalum das Lied „Großer Gott, wir loben dich“ anstimmten. Die denkmalgeschützte Kirche ist nach einer umfangreichen Sanierung mit einem ökumenischen Familiengottesdienst wieder eingeweiht worden. Die Segenshandlung wurde von Ortspfarrer Thorsten Jacobs und dem katholischen Pfarrer Jürgen Altmeppen vorgenommen. In seiner Begrüßung freute sich Pastor Thorsten Jacobs über die voll besetzte Kirche, unter den Gottesdienstbesuchern befanden sich Bürgermeister Helmut Höke und Ratsmitglieder der Gemeinde Geeste. Er begrüßte Vertreter der an der Sanierung beteiligten Firmen. Im Rahmen einer vollständigen Dacherneuerung war es mehrfach zu starkem Regenwassereinfall in die Kirche gekommen, so dass diese stark beschädigt worden war.

„Wer die Bilder der Kirche vor ein paar Wochen gesehen hat, als die Wände rausgerissen waren, oder live vor Ort war, hat gespürt, dass die Kirche ein Stück weit ihrer Seele beraubt worden war“, sagte Jacobs. Mit viel Tatkraft und innovativen und kreativen Ideen habe die Kirche nun wieder ihren ganz besonderen Charme wiedererhalten und sogar dazu gewonnen.

Die Innenwände wurden komplett erneuert, neu gestaltet und strukturiert, eine neue Farbgebung in der Altarwand und neue Sitzauflagen tragen zu einem harmonischen und warmen Gesamteindruck bei. Jacobs freute sich über die Gastfreundschaft der katholischen Schwesterkirche während der Bauphase. Die evangelischen Gottesdienste, Taufen, Abendmahls- und Trauerfeiern fanden in der katholischen Christus-König-Kirche statt.

Wenig Weihwasser

Dankesworte richteten er und Kirchenvorstandsvorsitzender Manfred Rogin an Pfarrer Jürgen Altmeppen und Ordensfrau Schwester Silvia, die die zahlreichen Küsterdienste in Kooperation mit Küsterehepaar Wöhl übernommen hatte. Pastor Jacobs betonte, dass es ein bewusstes Zeichen sei, die Einweihung der Pauluskirche im Rahmen eines Familiengottesdienstes ökumenisch zu begehen. Scherzhaft bat Jacobs seinen katholischen Amtsbruder jedoch darum, nur ein wenig Weihwasser zu verwenden. „Wasser hatten wir nun in dieser Kirche mehr als genug“, was die Gemeinde mit Lachen quittierte. Beide baten anschließend um den Segen Gottes für die wiedereröffnete Kirche.

Lobende Worte fand Superintendent des Kirchenkreises, Bernd Brauer. Er mutmaßte, dass es vielen Menschen beim Betreten der wiedereröffneten Kirche ähnlich ergangen sein mag, wie den ersten lutherischen Christen um 1950, als diese erstmalig ihr eigenes Gotteshaus in Dalum betraten. Der Kirchenkreis unterstütze die Gemeinde und entsprechende Baumaßnahmen gerne, wenn die Gemeinde selbst auch den entsprechenden Willen und Einsatz zeige, wie es jetzt eindrücklich passiert sei.

Diakon z. A. Philip Krieger und Pastor Thorsten Jacobs dankten den Jugendvertretern der Dalumer Kirchengemeinde, Leon Krieger und Mathis Block-Jacobs, die vor kurzem in den Kirchenkreisjugendvorstand des Konvents der evangelischen Jugend im Kirchenkreis Emsland-Bentheim gewählt worden waren. Den musikalischen Rahmen des Gottesdienstes, in dem Diakon Krieger und Meike Jacobs eine kindgerechte Dialogpredigt hielten, bildeten die Band Capo d‘ Asta unter Leitung von Hubert Thater und Organistin Albina Rachmanin.