Einziger Vertreter aus Deutschland Shantychor Geeste trifft sich mit 15 Chören in Niederlanden

Geeste. Die diesjährige Chorfahrt führte den Shantychor Geeste für drei Tage nach Schiedam, bei Rotterdam, in die Niederlande. Eingeladen hatte der „Shantykoor SSK Stuurlos“.

Der Shantchor aus Geeste mit Musikern und Sängern unter anderem aus Geeste, Meppen, Lingen, Emsbüren und Nordhorn war der einzige Vertreter aus Deutschland unter insgesamt 16 Chören. Neben einem großen Feuerwerk, Straßentheater, Kinderbelustigungen, einem Fischmarkt, einer tollen Kirmes, vielen Imbiss- und Getränkebuden gehörte auch eine „Jenever-Route“ zum vielseiteigen Angebot des Chor-Treffens. Das Motto lautete: „De Brandersfeesten, daar zit musik in!“ (Übersetzt: Im Brandersfest, da sitzt Musik drin!)

Grachtenfahrt

Am Ankunftstag besichtigten die Shantys aus Geeste zunächst das Hafenviertel mit seinen vielen schönen Schiffen und auch den interessanten Wochenmarkt. Dabei waren die Geester auf zwei Gruppen aufgeteilt. Die Führung fand in deutscher Sprache statt. Zudem stand eine interessante Grachten-Bootstour auf dem Programm .

„Rauschendes Fest“

Am Abend wurde nach dem gemeinsamen Essen ein gemütlicher Abend mit Live-Musik zum zwölfeinhalbjährigen Jubiläum der Gastgeber gefeiert. Dabei wurden auch neue Freundschaften vertieft. Die Shantys aus Geeste halten fest: „Die Gastgeber vom Shantykoor SSK Stuurlos, die auch beim Open Air 2017 Anfang August am Speichersee Geeste eindruckvoll aufgetreten sind, haben mit den Shantys aus Geeste am Freitag ein rauschendes Fest gefeiert.“

Am Samstag stellte der Shantychor Geeste unter der musikalischen Leitung von Gerd Ruhl auf der Hauptbühne sein Können unter Beweis. Die Shantys aus Geeste absolvierten dabei insgesamt drei halbstündige Auftritte beim „Brandersfeesten“. Zusätzlich gab es noch andere Bühnen, zu denen am Samstag und Sonntag etwa 300.000 Zuhörer strömten.

Die nächste Probe des Chors im Heimathaus Geeste findet am Donnerstag, 5. Oktober, statt. Am Freitag tritt der Chor ab 17 Uhr beim Erntedankfest der Seniorenvereinigung im Gasthof Schotte in Lingen auf.