Bau einer Berufsschule Emsländer starten zum Hilfseinsatz nach Tansania

Geeste. Das Berufsschulbauprojekt der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Dalum in der Partnergemeinde Hamai in Tansania schreitet rasch voran (wir berichteten).

Im Juli 2018 soll die Berufsschule mit dem Bischof der Diözese Dodoma und einer Delegation aus Deutschland feierlich eingeweiht werden. Doch vorher sind noch einige Baumaßnahmen erforderlich. Zum dritten dreiwöchigen Arbeitseinsatz bricht nun eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern der Berufsbildenden Schulen aus Lingen mit zwei Lehrkräften und dem Partnerschaftsbeauftragten Walter Schulz aus der Dalumer Kirchengemeinde zur Unterstützung nach Tansania auf. Am Sonntag erhielten sie in der Dalumer Pauluskirche den Reisesegen von Pastor Thorsten Jacobs.

Elektrische Anlagen

Finanziert wird der dreiwöchige Arbeitseinsatz durch das Kultusministerium in Niedersachsen. Die beteiligten Schüler und Lehrkräfte der Berufsbildenden Schulen aus Lingen werden zusammen mit Walter Schulz den weiteren Bau der Berufsschule in der Partnergemeinde Hamai in Tansania unterstützen. Ziel des Arbeitseinsatzes ist es unter anderem, elektrische Anlagen im Schulgebäude zu erstellen und weitere, notwendige Arbeiten innerhalb und außerhalb des Gebäudes, wie zum Beispiel weitere Putzarbeiten, auszuführen.

Kontakt zu den Jugendlichen vor Ort

Daneben wird es den Teilnehmenden ermöglicht, Kontakt zu den Jugendlichen vor Ort herzustellen, sich austauschen, Lebenssituationen miteinander zu vergleichen und einen eigenen Eindruck der Menschen vor Ort zu erhalten. Sehr stolz, sagte Ortspastor Thorsten Jacobs von den evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Dalum und Twist vor der Spendung des Reisessegens, sei er über die bisher geleistete Arbeit in Hamai und dieses großartige Projekt mit konkreter Hilfe zur Selbsthilfe. Mit „Gottes Segen im Gepäck“ möge das Projekt weiter gut verlaufen und die Gruppe in Tansania segensreich wirken.