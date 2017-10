Gaumenfreuden aus dem Emsland Markt für Genießer am Siedlerhof des Moormuseums Geeste

Geeste. Gaumenfreuden aus dem Emsland bestimmten den zehnten Herbstmarkt des Emsland-Moormuseums in Geeste unter dem Titel „Markt für Genießer“ am Siedlerhof auf dem Museumsgelände. Zahlreiche Besucher nutzten die unterschiedlichsten Angebote regionaler Spezialitäten, probierten Produkte und kauften reichlich ein.

Bereits ab der Mittagszeit waren die Parkplatzkapazitäten am Emsland-Moormuseum ausgeschöpft, sodass die Helfer des THW die Parkplatzsuchenden entlang der Straße Geestmoor und an der Georg-Klasmann-Straße parken ließen. (Den Bericht vom Genießer-Markt aus dem Jahr 2016 lesen Sie hier)

„Tag der Regionen“

Der bereits zum zehnten Mal vom Emsland-Moormuseum organisierte Herbstmarkt am Siedlerhof stand am Sonntag unter dem Motto „Tag der Regionen“. In den Auslagen der Marktbeschicker fanden die Besucher Produkte aus dem Nordwesten Deutschlands, die nicht industriell, sondern traditionell und meist nach ökologischen Richtlinien hergestellt wurden.

Reichhaltiges Angebot

Neben Fisch- und Fleischwaren aus Tierhaltung oder von frei lebenden Wildtieren, gab es auch Milchprodukte und Obst sowie Gemüse. Biere, Weine, Obstsäfte, Kräuterliköre, Pflanzen und Kräuter rundeten das reichhaltige Angebot an über 25 unterschiedlichen Ständen. Manch ein Besucher war überrascht über die Vielfalt und die Qualität emsländischer und norddeutscher Produkte. Während einige Besucher eine Kleinigkeit mitnahmen, gab es auch vereinzelt Einkäufe für den gesamten Monatsverbrauch. Informationen zu den Produkten gab es am Infostand von Slow Food Deutschland. An jedem Stand durfte vor dem Einkauf natürlich ausgiebig probiert werden.

Verlosung

Wer wollte, konnte einen kleinen Imbiss zu sich nehmen oder gleich ein komplettes Mittagessen mit Braten vom bunten Bentheimer Schwein oder dem Bentheimer Landschaf oder frisch gegrilltes Wildbret vom Grill genießen. Im weiteren Verlauf des Nachmittags gab es noch eine Verlosung, bei der es ein 10 Kilo-Fleischpaket, ein Wurstpaket vom Bentheimer Schwein und ein Essen im Gasthaus Backers in Twist zu gewinnen.