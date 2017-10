In Radio-Song-Contest-Jury Tine Wittler und Wolf Maahn neugierig auf Songs aus dem Emsland

Geeste. Die Musikerin und Autorin Tine Wittler und die deutsche Rocklegende Wolf Maahn gehören zur Radio-Song-Contest 2018-Jury in der Kategorie deutschsprachiger Rock, Pop, Singer-Songwriter und sind neugierig auf Songbeiträge aus dem Emsland und der Grafschaft Bentheim.

Während Tine Wittler bereits zum dritten Mal den musikalischen Wettstreit auf der Ems-Vechte-Welle unterstützt, ist es für Wolf Maahn der erste Radio Song Contest. „Dem Radio Song Contest 2018 möchte ich sehr gerne als Jurymitglied zur Seite stehen. Es ist interessant, was man in den Musikerseelen entdeckt und wie der Wind gerade in den Amateur-Musiker-Proberäumen weht. Man kann auch schon mal neue Trends entdecken oder auch, dass es keine neuen Trends gibt und alles geht“, so Maahn. Auch Tine Wittler freut sich auf die Anhörung der Wettbewerbsbeiträge. „Das ist immer etwas Besonderes. Das ist fern ab vom Alltag quasi und das ist etwas, dafür nimmt man sich Zeit und man macht das Handy aus. Das sind so Minuten, wo man sich tatsächlich sich auf die Songs und die Musik fokussiert. Größtmögliche Entspannung wird geboten“, schwärmt die Autorin und Musikexpertin.

Lieblingssongs

Für Wittler, Inhaberin der Hamburger Musikkneipe „Parallelwelt“, ist der Radio Song Contest ein wichtiges Zeichen „um Musiker, Songschreiber und alle die kreativ sind mit Musik und mit Songs texten zu animieren, ihre Lieblingssongs präsentationsreif fertig zu bekommen und einzureichen“, erklärt sie. Für Tine Wittler ist der „Radio Grand-Prix“ eine Möglichkeit sich zu präsentieren, ohne die „glatten Bretter“ einer größeren Bühne begehen zu müssen und zudem eine tolle Gelegenheit, um auch junge Künstler abzuholen, die vielleicht noch nicht so verhaftet sind, auch im Livegeschäft.

Musikerseelen

Wolf Maahn findet es interessant, „was man in den Musikerseelen entdeckt“. Von den Bewerbern möchte er, dass sie sich Zeit nehmen und sich die Frage stellen „Was kann ich besonders gut?“.

Gute Möglichkeit für Songschreiber

Dass der Radio Song Contest eine gute Möglichkeit für Songschreiber ist, sich auszuprobieren, bestätigt Tine Wittler: „Ich glaube, dass es beim Radio Song Contest auch und in erster Linie erst mal darum geht, sich auszuprobieren in einer Situation, die vielleicht nicht ganz so Nervosität behaftet ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass dem einen oder anderen das eben leichter fällt als gleich auf die Bühne zu gehen“.

Wittler und Maahn möchten auch Songs aus dem Emsland und aus der Grafschaft Bentheim kennenlernen und rufen zur Bewerbung auf. „Wenn ihre eure Songs einreichen würdet, dann würden wir Juroren uns sehr freuen. Vor allem wenn es sich um Songs handelt, die direkt aus Eurem Herzen kommen, die eine Haltung und etwas zu sagen haben. Lasst uns staunen“, so Maahn.

Tine Wittler und Wolf Maahn gehören neben Nadine Fingerhut, Jens Niederhagen und Stephan Runge zur Jury in der Kategorie deutschsprachiger Rock, Pop, Singer-Songwriter. In der Kategorie Schlager wirken Gottfried Würcher (Nockalm Quintett), Alfred Jaklitsch (Seer), Hansy Vogt (Feldberger), Philip Demmler und Peer Wagener als Jury mit. Bewerbungsschluss für den Radio Song Contest 2018 ist am 31.12.2017. Die Teilnahmebedingungen sind auf www.radiosongcontest.de aufgeführt.