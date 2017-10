Chlorgasunfall im Hallenbad Gefahrgutübung in Dalum sorgt für Aufsehen

Geeste. Eine Gefahrgutübung hat am Wochenende die Feuerwehren Groß-Hesepe, Osterbrock und Meppen beschäftigt. Angenommenes Szenario: Ein Chlorgas-Unfall im Hallenbad in Dalum.

Am Freitagabend um 18.54 Uhr wurden die Gefahrgutgruppen der Feuerwehren Groß-Hesepe, Osterbrock und Meppen einer Pressemitteilung zufolge zu einem Austritt von Chlorgas am Hallenbad in Dalum alarmiert. Die Überwachungseinrichtung im Technikraum des Hallenbades hatte einen Alarm ausgelöst. Nach der den Einsatzkräften zufolge „vorbildlichen Evakuierung des Hallenbades“ erfolgte der Anruf bei Rettungsleitstelle über den Notruf 112.

Nach erster Erkundung im Außenbereich durch die Feuerwehr wurden Einsatzkräfte mit leichten Chemikalienschutzanzügen zur Personenrettung und Feststellung des Schadenumfangs in den Innenbereich geschickt. Der Bereich rund um das Hallenbad und die Straße wurden für den Durchgang gesperrt und eine Notdekontmination wurde aufgebaut.

Ezwa 30 Jugendliche und Erwachsene, die in Badekleidung das Wasser hatten verlassen müssen, konnten in einem Nachbarhaus untergebracht werden. Besorgte Anwohner und vorbeifahrende Bürger konnten schnell beruhigt werden, es handelte sich um eine lange geplante geheime Alarmübung in der die Evakuierung des Hallenbades sowie die Zusammenarbeit und Abläufe der drei Gefahrgutgruppen trainiert werden sollten.

Nach etwa eineinhalb Stunden konnte die Übung beendet werden und die Kameraden rückten wieder ein. Bei einem ersten kurzen Resumee lobte Gemeindebrandmeister Udo Brinkers im Feuerwehrhaus Groß Hesepe die Einsatzbereitschaft der eingesetzten Kräfte und hob die gute Zusammenarbeit hervor. Im Nachgang sollen die gewonnenen Erkenntnisse aufgearbeitet werden und für Verbesserungen bei zukünftigen Einsätzen sorgen.