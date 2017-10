Feuerwehr in Groß Hesepe im Einsatz Spekulatius kokeln nach Stromausfall bei Coppenrath

matt Geeste. Nach einem Stromausfall im gesamten Geester Ortsteil Groß Hesepe ist es am Sonntagnachmittag zu einem Feuer in der Keksproduktion bei der Firma Coppenrath Feingebäck gekommen.

Ein Förderband voll mit Spekulatius stand aufgrund des Stromausfalles in einem heißen Ofen plötzlich und erhitzte sich so stark, dass sich sehr schnell starker Rauch bildete. Als die Feuerwehr Groß Hesepe wenige Minuten später am Einsatzort eintraf, war das Gebäude bereits evakuiert worden.

Kekse im Freien gelöscht

Die Kekse wurden mit Hubwagen ins Freie gebracht und dort von der Feuerwehr abgelöscht. Die Produktion kann derzeit nicht fortgeführt werden. Die Feuerwehr aus Groß Hesepe war mit allen verfügbaren Kräften vor Ort. Zur Schadenhöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Grund für Stromausfall noch unklar

Warum es zum Stromausfall kam, ist noch unklar. Bereits 20 Minuten zuvor waren Einsatzkräfte der Polizei zu einem Geldinstitut in Groß Hesepe gerufen worden. Hier wurde aufgrund des Stromausfalles ein Einbruchalarm ausgelöst. Zusätzlich alarmierte Kräfte der Feuerwehr aus Meppen mussten nicht mehr tätig werden und konnten bereits auf der Anfahrt ihren Einsatz beenden.