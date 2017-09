Serie Platten-Geschichten Wie Bob Seger zu einem Idol für Piano Pete wurde

Geeste. Wie klingt es, wenn sich Blues und Soul mit Rock‘n‘Roll verbinden? Und wie fühlt sich das Künstlerleben auf Tour an? Erste Eindrücke von beidem erhielt der in Geeste-Osterbrock lebende Musiker Piano Pete durch das Album „Live Bullet“ von Bob Seger & The Silver Bullet Band.

Ältere Brüder zu haben bringt gerade an der Schwelle zur Jugend einen Vorteil: Durch sie erhält man beim Erweitern des popmusikalischen Horizonts einen Vorsprung vor Gleichaltrigen. Vorausgesetzt, die Erstgeborenen sind selbst entsprechend interessiert und geschmackssicher.

Davon profitierte auch Peter Budden, im Emsland und darüber hinaus besser bekannt als Piano Pete. Die beiden fünf respektive vier Jahre älteren Brüder verschafften ihm früh – als er erst acht oder neun war – Kontakt zu Musik abseits der Hitparaden. Bald besaß er einen eigenen Plattenspieler, „von Bruns, mit grüner Play-Taste“. Technisch einen Schritt weiter war einer der Brüder, bei dem man sich öfters zum Musikhören und nebenbei Doppelkopfspielen (oder umgekehrt) traf.

Anständige Platten

Auf dem Plattenteller im Jugendzimmer in Clusorth-Bramhar landeten Ende der 70er, Anfang der 80er Scheiben von Supertramp, Alan Parsons Project, Jane, Camel, aber auch von Galionsfiguren des Blues (B.B. King) und Soul (Ray Charles). Als er dann mit 15 Jahren im Keller eine Party gab und sie mit diesem und ähnlichem Sound untermalte, wurde er von gleichaltrigen Freunden gefragt, ob er denn auch anständige Platten auflegen könnte. „Von den Sachen, die ich spielte, hatten sie noch nie gehört. Um die Party zu retten, hab‘ ich dann das Radio angeschaltet“, blickt Piano Pete mit einem Grinsen zurück.

Zu den Bands jenseits des damaligen Massengeschmacks, die er durch die Brüder entdeckte, zählten auch Bob Seger & The Silver Bullet Band. Besonderen Eindruck hinterließ ihr Album „Live Bullet“, aufgenommen bei einem Konzert am 4. September 1975 in der Cobo Hall von Detroit und veröffentlicht im folgenden Frühjahr.

Vor 24.000 Konzertbesuchern

Seger, Jahrgang 1945, ist in Detroit geboren und aufgewachsen, der Wiege des Motown, wo auch Iggy Pop und die MC5 ihre Karrieren starteten. „Dort hatte er aber in seiner Jugend keine große Fangemeinde, weshalb er auszog, um die USA musikalisch zu erobern“, sagt Piano Pete. Als musikalische Größe kehrten Bob Seger & The Silver Bullet Band zehn Jahre darauf in die Heimatstadt zurück, um vor 24.000 Leuten zu spielen, die mächtig Lärm machten.

Was Piano Pete an „Live Bullet“ mag: „Es ist einfacher, purer Rock‘n‘Roll, der aber nicht mehr in den Kinderschuhen steckt wie in den 50ern. Gut arrangiert und gespielt von extrem guten Musikern.“ Rock‘n‘Roll, der jene Elemente des Blues und Soul enthält, die der 49-Jährige schätzt. Hinzu kommt Bob Segers Leadgesang: „Eine Reibeisen, trotzdem sehr melodisch. Stimmlich kann da höchstens Steven Tyler von Aerosmith mithalten.“

Gleich der Opener rage heraus: „Nutbush City Limits“, das Original von Ike & Tina Turner übertreffend, wie er findet. Andere Tracks skizzieren Denkweisen jener Zeit, „Katmandu“ etwa, das vom Drang etlicher Künstler handelt, in Fernost spirituellen Sinn zu suchen. Ein weiterer Schlüsselsong sei „Turn The Page“, auch schon von Metallica gecovert, ein Stück mit Identifikationspotenzial für Musiker auf Tour, über die langen, einsamen Autofahrten quer durchs Land, die abendliche Show und das Gefühl danach, wenn bei der letzten Zigarette des Tages der Nachhall des Verstärkers im Schädel dröhnt.

Lebensgefühl des Unterwegsseins

Mit dem Unterwegssein als Lebensgefühl ist Piano Pete vertraut. Seit bald 35 Jahren ist er Bühnenkünstler; 2018 wird es 20 Jahre her sein, dass er die Musik zu seinem Beruf machte. Er spielt mal solo, mal mit Werner „Eddy“ Schwegmann als Piano Pete & Eddy, mal als Mitglied der Band Dirty Fingers. Und trat unter anderem im Vorprogramm von Manfred Mann‘s Earth Band, Status Quo und Wishbone Ash auf.

Der hohe Stellenwert, den „Live Bullet“ bei ihm genießt, ist auch daran ablesbar, dass gleich vier Songs des Albums zu seinem Repertoire zählen. Darunter „Turn The Page“, über das manche schon gesagt hätten, er singe es besser als Bob Seger. „Das glaube ich nicht“, kommentiert Piano Pete, „aber der Vergleich ehrt mich.“