Alles hängt am Wasser Hochmoor zwischen Dalum und Wietmarschen als Regenspeicher

Zur Sache: Von den 1.580 Hektar Naturschutzgebiet Dalum-Wietmarscher Moor befinden sich 793 Hektar in den Gemeinden Twist und Geeste im Landkreis Emsland und 787 Hektar in der Gemeinde Wietmarschen im Landkreis Grafschaft Bentheim. Fast Deckungsgleich mit dem am 1. Januar 2008 eingerichteten Naturschutzgebiet mit dem Kennzeichen NSG WE 265 ist das EU-Vogelschutzgebiet „Dalum-Wietmarscher Moor und Georgsdorfer Moor“, das 1566 Hektar umfasst.