Gründlichkeit ist wichtig Twister Kinder erleben Nachmittag rund um das Schaf

Twist. Rund um das Schaf - unter diesem Motto hat das Team der Spinnstube Twist im Rahmen der Ferienpassaktion einen tollen Nachmittag veranstaltet, bei dem jeder einzelne Arbeitsvorgang der Wolleherstellung von den Kindern erledigt wurde.

Die frische Schafwolle wurde dabei mit dem Wäschestampfer im Wasser sauber gemacht. „Vor allem muss man ganz gründlich sein“, berichtet Lukas, der dies auch öfter mit seiner Oma schon Zuhause gemacht hat. „Nass auswringen und dann auf dem Rasen trocknen“, so lautete der nächste Arbeitsschritt. Die Mädchen Lea und Hannah hatten die Aufgabe, die saubere Wolle auseinander zu zupfen und dann zu kämmen. Aus der Wolle stellten sie dann einen Zopf her. Mit einem Spinnrad wurde die Wolle gesponnen, wobei es eine spezielle Technik hierfür gibt. Mit zwei Spulen wird dabei der Rohstoff gezwirnt und auf der Haspel in Stränge gelegt.

Somit konnte die fertige Wolle verarbeitet werden und es können daraus Socken oder Pullover gestrickt werden. Als kleiner Hinweis bei Halsschmerzen und Erkältung wurde noch angemerkt, dass ein Schal aus Rohwolle die Beschwerden sehr schnell lindern könne. In ihm ist noch Lanolin, also ein natürliches Fett, enthalten.