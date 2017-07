Figuren leben in eigener Welt Dalumer Rentnerin ist als Autorin erfolgreich

Geeste. Geschrieben hat Gertrud Berth aus Dalum schon als Kind besonders gern. Doch erst als Rentnerin hat sie ihr erstes kleines Büchlein mit dem Titel „Emilias Nacht mit dem Leben“ veröffentlicht – im Eigenverlag. Nun soll ein zweites Buch folgen und Berth freut sich darüber, dass es „von einem richtigen Verlag angenommen wurde“, wie sie sagt.

„Der Wiesenburg Verlag in Schweinfurt bringt mein zweites Buch heraus“, freut sich die Rentnerin über ihren Erfolg als Autorin. Diesmal wird sie über Daniel schreiben, einen hochbegabten Jungen, der durch sein Anderssein ausgegrenzt wird. Weil zudem die Mutter ihren Sohn von der Außenwelt abschottet, wird die Isolation für den Jungen noch größer. Nur sehr mühsam und unter großen Schwierigkeiten lernt er in der Schule, was soziale Kontakte sind und wie sie funktionieren.

Genau wie Daniel ist auch Emilia, die Protagonistin ihres ersten Buches, eine fiktive Person. „Meist sind die Figuren meiner Bücher aus mehreren real existierenden Personen zusammengesetzt“, erklärt Berth. Ereignisse, denen sie ausgesetzt sind oder die sie erleben, hat die Autorin manchmal selbst erfahren, manchmal schildert sie aber auch Dinge, die sich in ihrer Familie oder in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis zugetragen haben.

Ehrenamtlich engagiert

Nicht ohne Grund erfährt Emilia, die Protagonistin ihres ersten Buches, am Schluss der Geschichte ehrenamtliche Unterstützung. Dieser Ausgang der Geschichte über eine einsame und allein lebende und über 70-jährige Frau, die sich das Leben nehmen will, hat insofern mit der Autorin zu tun, als sich Gertrud Berth ehrenamtlich für und in der Hospizhilfe Meppen engagiert. „Und nicht nur das“, erklärt sie, „denn Carmen Breuckmann-Giertz, die Vorsitzende des Vereins, hat, ohne es vielleicht zu wollen, mich dazu ermuntert, zu schreiben.“ Begonnen habe alles mit einem Artikel für die Hospizzeitung. In deren Redaktion ist Gertrud Berth heute tätig und sie betreut auch die Homepage.

Die Wahl-Hamburgerin Berth kam vor sechseinhalb Jahren zusammen mit ihrem zweiten Ehemann ins Emsland. „Eigentlich komme ich aus Westfalen“, berichtet sie. Sie erzählt von ihrer Kindheit in Haltern. Später, als sie elf Jahre alt war, zog die Familie nach Dülmen. Berth machte eine Ausbildung zur Verlagskauffrau. Ihrem ersten Mann folgte sie an die Elbe. „Unsere Ehe war nur kurz“, erinnert sie sich. „Ich habe mit 20 Jahren geheiratet und mit 23 war ich schon wieder geschieden.“ Berth blieb in Hamburg und arbeitete dort in einem Unternehmen. „Mit 40 Jahren machte ich eine zweite Ausbildung“, berichtet sie. Tätig war sie als Chefassistentin, dann als Assistentin der Geschäftsführung. Bis zum Eintritt in den Ruhestand hielt sie diesem Unternehmen die Treue.

Umzug aufs Land

Eigene gesundheitliche Gründe und die ihres zweiten Ehemannes hätten dann dazu geführt, von der Großstadt aufs Land zu ziehen. „Eigentlich wollten wir in meine westfälische Heimat, doch dann ist es das Emsland geworden“, sagt Berth. Das Haus mit Garten in Dalum habe den Ausschlag gegeben. „Hier stimmt für uns, was die Wohnsituation anbetrifft, einfach alles“, freut sie sich.

Im Wohnzimmer hat sie sich eine gemütliche Schreibecke mit Computer eingerichtet. „Hier ist Emilia entstanden“, zeigt sie. Und hier wird sie auch über den Protagonisten ihres zweiten Buches, über Daniel, schreiben. Damit „Emilia“ in einer Auflage von 500 Stück veröffentlicht werden konnte, hat die Autorin eigenes Geld eingesetzt. „Ich möchte mit dem Buch kein Geld verdienen“, sagt sie. „Die Veröffentlichung war mir ein eigenes tiefes Anliegen.“ Das Buch gibt sie ab für einen Unkostenbeitrag in Höhe von fünf Euro. Im Buchhandel ist es nicht erhältlich. „Aber man kann es in der Antonius Apotheke in Meppen bekommen“, erklärt Berth. Gern würde sie auch im Rahmen von Autorenlesungen aus ihrem Werk vortragen.

Neue Chance

Noch eines betont sie: „Ich bin kein Freund von dramatischen Geschichten.“ Die Geschichte von Emilia endet folglich auch nicht mit dem Freitod der Protagonistin, sondern am Schluss reicht ihr das Leben noch einmal die Hand und gibt ihre eine Chance. Nun liegt es an Emilia, diese Chance zu ergreifen. Wie es die Geschichte mit Daniel, ihrem neuen Helden, meint, weiß Berth noch nicht. „Ich schreibe so, wie es aus mir herauskommt“, erklärt sie ihre Vorgehensweise. An der so entstehenden Rohfassung lege sie dann immer wieder Hand an. „Ich arbeite ähnlich einem Bildhauer und feile und schleife an meinem Werk, bis es eine glatte und mir gefallende Form hat.“