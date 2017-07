Aktion von Gemeinde und Sportverein Ferienpasskinder nehmen an Dalumer Olympiade teil

Geeste. Mehr als 20 Kinder zwischen sechs und zehn Jahren haben sich bei der Dalumer Olympiade, organisiert vom Ferienpass Geeste und dem SV Dalum, mit gemeinsamen sportlichen Aktivitäten verausgaben können.

Der Sportplatz blieb aufgrund des schlechten Wetters an diesem Nachmittag unbenutzt. Dennoch trafen sich die jungen Teilnehmer hoch motiviert um 15 Uhr in der „Kleinen Turnhalle“ des Orts, um sich zunächst einmal mit allseits bekannten Übungen am Schwungtuch zusammen aufzuwärmen.

Anschließend ging es für die Kinder auch schon in ihre Gruppen und an die verschiedenen Stationen, die vorher in der Halle aufgebaut worden waren. Unter anderem konnten sie beim Balancieren auf einer Bank und beim Werfen auf eine Zielscheibe oder auf Eimer ihr Können unter Beweis stellen oder beim Apfeltauchen Geschick beweisen.

Die Betreuerinnen der Ferienpassaktion gaben den kleinen Sportlern besonders beim Weitsprung auf eine Matte und beim Seilspringen Tipps und Tricks zur Ausführung und notierten sich außerdem ihre Leistungen und Ergebnisse. Im Anschluss an die Stationen folgten gemeinsame Sportspiele. So wie in den Vorjahren wurden die Teilnehmer der Olympiade zum Abschluss mit Süßigkeiten und einer Urkunde belohnt.