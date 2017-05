Geeste. Das Radfahrtraining für Frauen in Groß Hesepe wird von Teilnehmerinnen und Veranstaltern als Erfolg gewertet.

Fahrradfahren lernen ist nur ein kleiner Beitrag zur Integration von Flüchtlingen, aber dennoch von hohem Wert. Im Gespräch mit den Teilnehmerinnen des Kurses in Groß Hesepe wird deutlich, dass Vertrauen gewachsen ist. Zunächst einmal das Selbstvertrauen der Frauen, die Bewegungsfreiheit im Alltag gewonnen haben. Aber auch das Vertrauen in ihre deutschen Mitbürger, denn das Radfahrtraining bringt Kontakte mit Einheimischen. Wichtiger noch, es muss deutsch gesprochen werden, nicht nur mit den Veranstaltern, sondern auch untereinander, denn die Teilnehmerinnen kommen aus unterschiedlichen Kulturen. Gleichzeitig wächst das Verständnis für Dinge, die wie das Radfahren den Einheimischen vertraut sind.

Von den Frauen, die am Kurs teilnehmen, kann man lernen, wie die vielfach geforderte Integration gelingen kann. Mit der Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen, voneinander zu lernen, und mit Geduld. Erfreulich ist, dass viele freiwillige Helfer mit dieser Einstellung weiter daran arbeiten, Flüchtlinge in das gesellschaftliche Leben einzubeziehen. In der Gemeinde Geeste ist man damit ein gutes Stück vorangekommen.