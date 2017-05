Tanzen am Speicherbeckenstrand „House am See“ macht Geeste zum Musikmekka

mabl Geeste. Bereits am Nachmittag des ersten Festivaltages hat das Housefestival am Speicherbecken in Geeste rund 2000 Besucher angelockt.

Nachdem die erste Auflage des House am See Festivals im Vorjahr ein voller Erfolg gewesen war, trumpfte das Organisationsteam für 2017 mit einem vergrößerten Line Up mit insgesamt mehr als 70 DJ-Acts auf, die auf vier statt wie bei der Erstauflage auf zwei Bühnen auftraten. Zudem war ein Autoscooter hinzugekommen, der von den Besuchern als Schattenspender dankend angenommen wurde, denn das Wetter meinte es gut mit dem Festivalteam.

Tanzen und heiraten

Bei strahlendem Sonnenschein wurden vor allem die vielfältigen Möglichkeiten zum Sitzen und Entspannen in Anspruch genommen, sodass die Betreiber der Shishabar von Fabis P.O.L. und auch die Cocktailmixer gut zu tun hatten. Auch wenn die Getränkepreise insgesamt, das meinte jedenfalls eine Festivalbesucherin, für die Region vergleichsweise hoch angesetzt waren, dominierte bei allen Musikfreunden eindeutig das Positive: In einer großen Gummikapelle traute Sven Lüken, verkleidet als Hans Albers, heiratswillige Paare – natürlich nur zum Spaß – und trotz der Hitze am Nachmittag tummelten sich die Festivalgänger tanzend vor den vier Bühnen.

Besonders beliebt war dabei aber die Bretterbude, denn sie bot dank eines Tarnnetzes zumindest etwas Sonnenschutz. Auch der Autoscooter, der den Namen Schrebergarten trug und zudem auch einen DJ-Platz beherbergte, war bereits nachmittags gefüllt. Für eine Abkühlung sorgte nicht nur der See, in den der ein oder andere Gast hineinsprang, sondern auch ein großes Plastikschwein, in dem Fotos gemacht werden konnten, und der schattige Food-Court, auf dem unterschiedliche Imbisswagen bereitstanden sowie ein Frozen Yoghurt Stand direkt am Wasser. So konnten die Besucher sich bei abwechslungsreichen Unternehmungen herunterkühlen, bevor sie wieder zu elektronischer Musik tanzten.

Zwei Tage Festivalprogramm

Während es aus Sicht der Polizei, die mitsamt Drogenspürhund vor Ort war, und des Organisationsteams eher ruhig zuging, war die Stimmung der Gäste aufgeheizt – nicht nur aufgrund des Wetters, sondern auch wegen der Musik und der allgemein guten Stimmung auf dem zweiten House am See Festival am Speicherbecken. Am Vatertag, dem ersten Festivaltag, endete der Abend mit den Auftritten der „Ostblockschlampen“ und „Milk & Sugar“. Weiter ging es am Freitag, dem Brückentag, der in diesem Jahr als zusätzlicher Festivaltag hinzugenommen wurde, mit zumindest im Schrebergarten etwas härteren Klängen von Hardstyle über Hardcore und Trance bis hin zu Dutch, bevor PurpleDiscoMachine und Thomas Lizzara dem Musikspektakel am Strand einen würdigen Abschluss lieferten.