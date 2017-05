Mehr als 2000 junge Musikfans Spaß und Andrang beim House am Speichersee in Geeste

Spaß und Andrang beim House am Speichersee in Geeste MEC öffnen

In Partystimmung waren auch diese House-Teilnehmerinnen. Foto: Matthias Becker

maz Geeste. Das fängt ja gut an: Bereits am frühen Donnerstagnachmittag haben sich etwa 2000 junge Musikfans beim Festival House am See am Speicherbecken in Geeste eingefunden.