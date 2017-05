Feuerwehr beseitigt Schaden in Geeste-Dalum MEC öffnen

Milchig wirkte das Wasser im Bach an der Straße Am Neuen Diek in Geeste-Dalum. Foto: Polizei

Geeste. Eine Gewässerverunreinigung ist am Freitag, 19. Mai, gegen 20.30 Uhr in einem Bachlauf entlang der Straße Neuer Diek/Am Alten Tennisplatz in Geeste-Dalum bemerkt worden.