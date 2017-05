Mehr Einzelhandel im Dorf Viele Themen bei Bürgerversammlung in Osterbrock

Geeste. Die Versorgung mit Krippenplätzen und der Einzelhandel wurden bei der Bürgerversammlung in Osterbrock lange diskutiert.

Anerkennung fanden die vielen Verbesserungen im Ortsteil, die es in den vergangenen zwei Jahren gegeben hat. Aber Bürgermeister Helmut Höke musste bei mehreren Problemen, die von Bürgern angesprochen wurden, die Grenzen der Möglichkeiten der Gemeinde Geeste aufzeigen.

Beim Thema Krippenplätze machte Höke mit drei Zahlen deutlich, warum einige Eltern ab August ihre Kleinkinder nicht im Kindergarten St. Isidor unterbringen können. Bund und Land haben mit einer Anmeldequote von 37 Prozent für Krippenplätze kalkuliert, die Gemeinde Geeste hält zusammen mit den Kindertagesstättenträgern bereits für 60 Prozent der unter Dreijährigen Betreuungsmöglichkeiten vor. Aber ab August sind im Ortsteil Osterbrock 90 Prozent der Kleinkinder angemeldet. Höke bat um Verständnis, dass bei einem solchen sprunghaften Anstieg der Anmeldezahlen aufgrund der Zeit für die Planung, den Bau und die Einstellung von Personal nicht so kurzfristig wie gewünscht eine neue Kinderkrippe eingerichtet werden kann. Mit den Kindergartenträgern werden jetzt Lösungen für die fünf Kinder gesucht, die ab August nicht in der Kinderkrippe St. Isidor unterkommen können. Die Gemeinde in die Planungen für einen Ausbau der Krippe in Osterbrock eingestiegen, weil erfahrungsgemäß im Laufe des Kindergartenjahres weitere Anmeldungen zu den Krippen erfolgen.

Dies geschieht im Hinblick auf die anhaltende Nachfrage bei Bauland. Der Bürgermeister beschrieb, wo die Gemeinde noch Flächen im Ortsteil für neue Wohngebäude und Gewerbebetriebe abgeben kann. Der Neubau des Seniorenzentrums „Am Geester Bahnhof“ werde rund 50 Arbeitsplätze schaffen. Zudem tragen sich mehrere Betriebe mit Erweiterungsabsichten.

Die Entwicklung des Ortsteils hat das Interesse von Investoren aus dem Einzelhandelsbereich geweckt. Der bislang einzige Laden im Ort ist in ein größeres Gebäude umgezogen. Der Bürgermeister teile mit, dass der Betreiber einen Neubau mit weiter vergrößerter Verkaufsfläche plant. Für das zurzeit leer stehende Ladenlokal gibt es einen neuen Mieter, der hier einen Backshop und Lebensmittelhandel einrichten will. Die Entwicklung des Ortsteils gebe Hoffnung, dass auch die leer stehende Arztpraxis neu besetzt werden kann. Aber hierbei sei die Gemeinde vom Interesse der Vermieter und Ärzte abhängig, erklärte Höke.