Dinosaurier der Filmtechnik Schmalfilm-Museum in Geeste-Osterbrock neu eröffnet

Geeste. Die Namen Arriflex, Beaulieu, Cinema Products oder Steenbeck stehen für die Glanzzeiten der Technik bei Film und Fernsehen. Im neu eröffneten Schmalfilm-Museum in Geeste-Osterbrock können sich Besucher sowohl über die einstigen Amateurformate als auch über das Profi-16mm-Format ausführlich informieren.

Dragan Jovanovic hat Jahrzehnte gesammelt und gibt bei der Eröffnung offen zu, dass in den Nebenräumen des kleinen aber feinen Museums noch unzählige weitere Utensilien aus vergangenen Zeiten lagern. Wer das Museum in der Gartenstraße 33 betritt, ist erst einmal überwältigt von der Vielzahl der Ausstellungsstücke.

Arri-16-ST-Kamera

Bei genauem Hinsehen entdeckt man eine Arri-16-ST-Kamera mit einer großen 120-Meter-Kassette, die noch auf einem Max-Killi-Holzstativ lagert. Zwischen 1952 und 1989 wurde diese Kamera vom Münchner Hersteller Arnold & Richter fast unverändert gebaut. Kameraleute in aller Welt schätzten die Robustheit des Systems. Daneben steht ein Schneidetisch der Hamburger Firma Steenbeck, die pro Monat 50 Exemplare in alle Welt lieferte. Erst als das Fernsehen Ende der 1970er Jahre auf das U-matic-Highband-System und später auf Betacam umrüstete, neigte sich die Zeit der Filmkameras dem Ende entgegen. Steenbeck musste 1999 Konkurs anmelden, da kaum noch jemand einen Schneidetisch benötigte. Heute baut selbst Arri elektronische Kameras der Typen Alexa und Amira und setzt damit weiter Glanzpunkte deutscher Kameratechnik, die in aller Welt geschätzt wird.

Viele kleine Details

Liebevoll sind auch die vielen kleinen Details, die Dragan Jovanovic im Museum untergebracht hat. Da kann man an einem kompletten Hama-Verkaufsstand immer noch alles finden, was der engagierte Super-8-Freund einst benötigte. Dazu gibt es Filmprojektoren, Mikrofone und Tonbandgeräte, mit denen der Ton zum Film produziert wurde. Besonders stolz zeigt sich der Museumsleiter über einen Filmprojektor, der noch seinem Vater, einem ehemaligen Kinobetreiber, gehörte.

Film- und Tonmaterial

Weiter hält Jovanovic viele Produktionsfotos bereit, die zeigen, wie einst gearbeitet wurde. Kommt in diesen Tagen ZDF-Korrespondent Ulf Röller während der Reise Donald Trumps per mobilem DSNG-System oder ZDF-flyaway direkt ins Haus, musste in den 1960er Jahren Vorgänger Peter Scholl-Latour während des Vietnam-Kriegs amerikanische Hubschrauber-Piloten darum bitten, das Film- und Tonmaterial des Senders mitzunehmen. Erst in Deutschland wurde nach Tagen oder Wochen der Bericht gefertigt. Wenn das Material überhaupt den Frankfurter Flughafen erreichte.

Geestes Bürgermeister Helmut Höke zeigte sich begeistert vom neu eingerichteten Filmmuseum und ließ sich mit den anderen Gästen alles ausführlich erklären. Höke hatte recherchiert und heraus gefunden, dass ein solches Museum wohl einzigartig in der Region sein dürfte.

Wer in die Welt des Films eintauchen möchte, sollte sich bei Dragan Jovanovic unter der Telefonnummer 05907/5859980 melden. Auch Schulklassen sind jederzeit willkommen.