Buntes Treiben am Himmel ist beim Drachenfest am Speichersee Geeste garantiert - sofern der Wind mitspielt. FOTO: Gemeinde Geeste Besuch ist kostenlos Hoffen auf Wind: Großes Drachenfest am Speichersee in Geeste Von Harry de Winter | 20.04.2022, 07:12 Uhr

Am 7. und 8. Mai ist es wieder soweit: Am Speichersee in Geeste findet das Drachenfest statt. 30 Teams mit 75 Drachenpiloten werden erwartet. Der Besuch ist kostenlos.